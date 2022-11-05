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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах РК

    5 Ноября 2022, 06:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 5 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Актобе, Караганда, Балхаш, Жезказган, Темиртау. НМУ 2-й степени прогнозируют в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Экология Погода Абайская область Улытауская область
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