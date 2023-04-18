Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия прогнозируют синоптики 18 апреля в большинстве городов РК, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Алматы и ночью - в Атырау.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.



