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    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК

    2 Июня 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов Казахстана 2 июня ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в пятницу неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью - в Астане. Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Восточно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область Экология Казгидромет Погода
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