Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте 25 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 25 июня сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, в субботу, 25 июня, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Шымкенте.
Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Предупреждения первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствуют.
В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Согласно данному прогнозу, в Казахстане 25 июня ожидается неустойчивая погода.