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    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте 25 июня

    25 Июня 2022, 06:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 25 июня сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По данным синоптиков, в субботу, 25 июня, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Шымкенте.

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

    Предупреждения первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствуют.

    В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Согласно данному прогнозу, в Казахстане 25 июня ожидается неустойчивая погода.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Экология Казгидромет Шымкент Погода
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