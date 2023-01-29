Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия будут в 13 городах Казахстана

    29 Января 2023, 04:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 января в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, Актобе, Шымкент, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия будут 28 января в пяти городах РК
    Снег и метель ожидаются 28 января на севере Казахстана
    Генплан Алматы до 2040 года: что обсуждали эксперты и жители
    Популярное
    1 Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве
    2 Маяк или граница двух земель: какую тайну хранит башня «Таскран» в Атырауской области
    3 Туристы из каких стран чаще всего посещают Казахстан
    4 Развитие туризма в Казахстане: какова заполняемость столичных отелей
    5 Авария на водопроводе оставила без воды частный сектор в Петропавловске
    Новости партнеров