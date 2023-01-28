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    Неблагоприятные метеоусловия будут 28 января в пяти городах РК

    28 Января 2023, 06:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 28 января ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в пяти городах: Алматы, Атырау, Актобе, Жезказган и Шымкент.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, снег и метель ожидаются 28 января на севере Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Актюбинская область Атырауская область Экология Шымкент Погода Улытауская область
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