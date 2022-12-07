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    Неблагоприятные метеоусловия 7 декабря ожидаются в 13 городах Казахстана

    7 Декабря 2022, 06:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 7 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Актобе, Караганда, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск и Риддер (2 степени), Семей (2 степени), Усть-Каменогорск (2 степени), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению веществ в атмосфере.

    Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха в Балхаше, Жезказгане, Костанае и Павлодаре, а в Астане, Актобе, Караганде, Темиртау, Кокшетау, Петропавловске, Риддере,Семее и Усть-Каменогорске – высокий.

    В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    При неблагоприятных метеоусловиях 2 степени рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

    - промывать нос и горло при возвращении домой;

    - не допускать сжигание отходов и мусора.

    Ранее сообщалось, что погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 7 декабря.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экология Казгидромет Погода
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