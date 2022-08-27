Неблагоприятные метеоусловия 27 августа ожидаются в трех городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 августа 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султане, Алматы и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Синоптики прогнозируют, что 27 августа метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов Нур-Султана, Алматы и Актобе.

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Нур-Султане и Актобе, пониженный уровень загрязнения воздуха в Алматы.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что дожди и грозы ожидаются на севере и востоке Казахстана 27 августа.



