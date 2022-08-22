Неблагоприятные метеоусловия 22 августа ожидаются в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 августа 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы. Синоптики прогнозируют, что они будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в понедельник 22 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы. В целом по городу будет пониженный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 22 августа синоптики прогнозируют на востоке Казахстана на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.



