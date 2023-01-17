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    Неблагоприятные метеоусловия 17 января будут в девяти городах Казахстана

    17 Января 2023, 06:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия 17 января 2023 года ожидаются в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе, Астана, Алматы и Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе, Астана, Алматы и Шымкент.

    Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют 16 января сильные морозы в Алматинской и Жетысуской областях.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экология Казгидромет Погода
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