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    Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте

    17 Ноября 2022, 05:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 17 ноября повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в столице и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

    В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее сообщалось, что неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 17 ноября.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Экология Казгидромет Регионы Шымкент Погода
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