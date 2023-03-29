Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Не стоит критиковать всех учителей – министр просвещения Казахстана о фальсификации на выборах

    29 Марта 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал причастность учителей к фальсификации на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, хочу сказать, что не все учителя участвовали в избирательной кампании. Только в определенном количестве - 30%. Во-вторых, известно, что в связи с законом «О статусе педагога», выборы, которые проходили в субботу-воскресенье, привлечение учителей к рабочему процессу выборов было запрещено. Как гражданин РК учитель, конечно, может участвовать в выборах», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, в данный момент проводится проверка по данному вопросу.

    «Я дал поручение проверить причастность учителей к случаям, опубликованным в соцсетях. Я считаю, необходимо внимательно изучить видео и выяснить, учителя это или нет», - отметил министр.

    Он пообещал принять соответствующие меры в случае, если причастность этих педагогов к указанным прецедентам на выборах будет доказана.

    «Я считаю, что все должно быть справедливо. Я не думаю, что это нормально – говорить о причастности всех учителей. Ведь в стране около 500 тысяч учителей. Если определенные учителя идут на такие действия, наверное, будет лишним предъявлять такие обвинения всем учителям», - заключил министр.

    19 марта в Казахстане состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В день голосования нарушения совершили 42 человека, и все они привлечены к ответственности.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Минпросвещения РК Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы стартует городской конкурс среди молодых учителей
    Казахстанских школьников наградили за спасение людей
    Юные герои Казахстана встретились со своими кумирами
    В Казахстане ожидается усиление взаимодействия между Парламентом и Правительством – азербайджанский эксперт
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров