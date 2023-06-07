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    Не спасают ни от холода, ни от жары – что думают астанчане об остановках

    7 Июня 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В конце прошлой недели в Астане установилась необычайно жаркая погода. Столбики термометров днем поднимались до +37С градусов. Службы по чрезвычайным ситуациям с 30 мая предупреждали астанчан о сильной жаре и угрозе высокой пожарной опасности. Но, конечно, погода не отменила запланированные дела горожан, и они передвигались по мегаполису, в том числе и на общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для тех, кто пользуется автобусами, в столице предусмотрены закрытые остановочные павильоны, в которых установлены кондиционеры. Но только в одной из десяти проверенных корреспондентами МИА «Казинформ» остановок он оказался рабочим. Павильон расположен в старой части города на пересечении улицы Кенесары и проспекта Республики. В нем также располагается магазин. К сожалению, места внутри не так много, поэтому большинство людей стоят в ожидании на улице.

    Жительница Астаны Айгуль Смагулова часто пользуется остановкой в районе здания Министерства внутренних дел Казахстана.

    «Я часто сажусь на этой остановке. Двери у павильона не закрываются, где-то сломанные, и зимой, даже если тепло подается, оно все выходит. Считаю, что это нерациональное использование наших денег. Более того, они не убираются. Также я часто бываю на остановке по улице Бейбитшилик, там есть неприятные запахи, ночуют бездомные. Словом, они нефункциональны. Обидно, что такие хорошие остановки ставят, столько денег тратят, а в итоге даже WiFi нет», - сказала она.

    На одной из оживленных магистралей города по проспекту Мангилик ел расположены несколько оборудованных остановок. Находиться внутри них в такую жару астанчане не решаются, температура воздуха там на порядок выше.

    «Остановки удобные, иногда кондиционеры работают. Хотя сегодня не включены. Внутри в автобусах кондиционеры работают. В целом я жару тяжело переношу», - сказала Жанара Мухамеджанова.

    Теплая остановка в районе торгового дома «Орбита», как рассказала горожанка Хадиша Амреевна, зимой работает, можно спрятаться от холода.

    «А вот от жары не знаем куда спрятаться. У меня давление, я жару боюсь, стараюсь дома быть или в тени. Иногда остановки вообще закрывают, потому что там бездомные водку пьют, спят, живут. Хотя их тоже жалко, поэтому я не выгоняю», - рассказала она.

    Есть в Астане и такие остановки, которые отмечены одним лишь дорожным знаком. Например, по улице Туркестан молодые люди пытались спрятаться в тени деревьев.

    Редакция МИА «Казинформ» обратилась с официальным запросом в акимат столицы за разъяснением, сколько остановок оснащены кондиционерами и какие из них рабочие.

    Синоптики прогнозируют, что постепенный спад жары в Казахстане начнется завтра, 8 июня. В дневные часы на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается температура до +20+28С.

    Ранее сообщалось, что в Астане функционируют более 100 теплых остановок. Их убирают, проводят санитарную обработку и запускают перед похолоданием.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Транспорт
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