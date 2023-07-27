Не служивших в армии казахстанцев освободят от получения военных билетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев сообщил, что казахстанцы, которые не прошли воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане, не прошедшие воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов. Их изготовление осуществляется за счет бюджетных средств и это существенно снизит коррупционные риски. Те, кто не служил, сегодня должны приходить, брать эти военные билеты. Более того, при утере этих военных билетов, они обязаны оплатить штраф. Мы это исключаем», - прокомментировал на брифинге в Службе центральных коммуникаций Дархан Ахмедиев.

То есть, статус военнообязанного будет отражаться в его личном кабинете. Замминистра обороны добавил, что такое стало возможным благодаря цифровизации.

Отмечается, что инициатива в техническом плане реализована, сейчас ведется работа по приведению в соответствие с законодательством.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о случаях, когда казахстанцы, чтобы получить отсрочку от армии, предоставляли поддельные справки об обучении.