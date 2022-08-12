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    • Не парковать авто в местах проведения испытаний теплосетей попросили алматинцев

    12 Августа 2022 09:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 31 августа по 9 сентября в Алматы будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

    «Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 04:00 до 07:00 с 31 августа по 9 сентября на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены аварийные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия», - сообщили в пресс-службе компании.

    График проведения испытаний теплосетей (по улицам):

    31 августа

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова –Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

    31 августа и 1 сентября

    Ауэзовский, Алмалинский и Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

    31 августа по 9 сентября

    Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

    Алмалинский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Абылай Хана – Богенбай батыра – Муратбаева – речка Есентай – Макатаева;

    Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Иссыкская – Райымбека – Куратова – Коперника – Гоголя;

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова; Панфилова – Абая – Сейфуллина – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя;

    Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

    Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

    Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

    1 сентября

    Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова.

    1 и 2 сентября

    Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.

    2 сентября

    Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Ф.Онгасыровой – микрорайон Зерделі.

    5 сентября

    Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Райымбека – Ф.Онгасыровой;

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

    6 сентября

    Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын- Алаш.

    6 и 7 сентября

    Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

    7 сентября

    Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.

    Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова –Сейфуллина;

    Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина.

    7 и 8 сентября

    Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

    8 сентября

    Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;

    Алмалинский район: Ш.Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Емцова – Райымбека.

    9 сентября

    Алмалинский район: Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова; Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи;

    Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

    Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, сохранят подачу горячего водоснабжения.

    Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

    Ранее сообщалось, что проезд по улицам Алматы ограничат на время реконструкции теплосетей. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью и по дворовым территориям названных городских участков.
    #Алматы #Транспорт #Общество
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