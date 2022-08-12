Не парковать авто в местах проведения испытаний теплосетей попросили алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 31 августа по 9 сентября в Алматы будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

«Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 04:00 до 07:00 с 31 августа по 9 сентября на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены аварийные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия», - сообщили в пресс-службе компании.

График проведения испытаний теплосетей (по улицам):

31 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова –Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

31 августа и 1 сентября

Ауэзовский, Алмалинский и Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

31 августа по 9 сентября

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Алмалинский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Абылай Хана – Богенбай батыра – Муратбаева – речка Есентай – Макатаева;

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Иссыкская – Райымбека – Куратова – Коперника – Гоголя;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова; Панфилова – Абая – Сейфуллина – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя;

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

1 сентября

Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова.

1 и 2 сентября

Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.

2 сентября

Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Ф.Онгасыровой – микрорайон Зерделі.

5 сентября

Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Райымбека – Ф.Онгасыровой;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

6 сентября

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын- Алаш.

6 и 7 сентября

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

7 сентября

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.

Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова –Сейфуллина;

Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина.

7 и 8 сентября

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

8 сентября

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;

Алмалинский район: Ш.Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Емцова – Райымбека.

9 сентября

Алмалинский район: Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова; Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи;

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, сохранят подачу горячего водоснабжения.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что проезд по улицам Алматы ограничат на время реконструкции теплосетей. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью и по дворовым территориям названных городских участков.



