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    Не оставили в беде своих граждан – казахстанцы благодарят Президента и МИД за эвакуацию из Турции

    8 Февраля 2023, 01:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Эвакуированные из Турции граждане РК выразили благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и МИД РК за то, что не оставили в беде своих граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 25 января Асадулла Арыстанов находился в Газиантепе. В Турцию он приехал по работе, занимается бизнесом. Привозит текстиль, ковры из Ирана и Турции.

    «Во-первых, выражаю благодарность Президенту нашей страны Касым-Жомарту Токаеву. Также хочу поблагодарить Посла Казахстана в Турции Еркебулана Сапиева. Мы оказались в трудном положении. На официальном сайте Консульства нашли контакты сотрудников дипломатической миссии. Они сразу же ответили нам. После одного звонка сотрудники Посольства Казахстана в Турции связались с нами и организовали эвакуацию. Они показали нам дорогу, объяснили, где нас будут ждать. Мы хотим выразить благодарность Президенту и Посольству за то, что не оставили в беде своих граждан и благополучно довезли на Родину», - поделился Асадулла Арыстанов.

    Райхан Набиева приехала в гости к родственникам, проживающим в Газиантепе. Планировала остаться там на три месяца.

    «Однако землетрясение изменило мои планы. Спасибо сотрудникам Посольства Турции в Казахстане за то, что помогли, прилетела удачно. Мой племянник работает в полиции в Алматы. Он мне помог, связался с сотрудниками, спасателями. Спасибо всем казахстанцам. Все хорошо, вовремя спаслись, хорошо прилетели. Когда произошло землетрясение, находилась в гостях. Когда услышали, выбежали на улицу и до утра просидели в машинах. Было очень много пострадавших. Дай Аллах, чтобы всем помогли», - сказала Райхан Набиева.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Турция Общество Землетрясение Авиация
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