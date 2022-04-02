Не имеющая с рождения рук швея провела тренинг для жительниц Жанаозена

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 30 марта по 1 апреля в городе Жанаозене прошел бесплатный тренинг-семинар «Аналар аманаты» известного этнодизайнера РК, обладателя премии «Алтын Сапа» Ырзы Турсынзады и мегафестиваль «Көрпе Fest-2022», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие около 100 девушек и многодетных матерей города Жанаозена и прилегающих к нему сельских населенных пунктов. В рамках фестиваля были организованы обучающие семинары, занятия по швейному и прикладному искусству.

Цель проекта - вовлечение женщин и многодетных матерей в малый, средний бизнес через национальный бренд и оказание помощи в открытии собственного дела.

Кроме того, в мероприятии приняла участие швея, предпринимательница и почетный гражданин города Тараза Анар Бексултанова, у которой от рождения нет обеих рук. Делать все она научилась с помощью ног. Ее история служит примером для многих.

В ходе тренинга для девушек из города Жанаозена Анар Бексултанова показала мастер-класс по пошиву с помощью ног. Предпринимательница призвала местных женщин трудиться и идти к намеченной цели, несмотря ни на что.

«Если люди говорят, я не могу это делать или у меня не получается, все это я считаю ленью. К слову, работу, которую я делаю с помощью ног, может сделать любой полноценный здоровый человек. Для этого требуется лишь желание. Не стоит бояться работы», - сказала Анар Бексултанова.

Глава региона Нурлан Ногаев, принявший участие в финальном вечере фестиваля, подарил 20 портным современные швейные машинки.

«Семья - это маленькое государство в большой стране. Поэтому для развития общества важно, чтобы каждый человек придерживался принципов трудолюбия и добросовестности. В этом направлении я хочу отметить вклад местных швей. Вы успеваете заниматься своим делом, зарабатывать, тем самым вносите свою лепту в развитие традиционного прикладного искусства, при этом являясь хранительницами очага. Это отрадно. По поручению Президента мы работаем над повышением качества жизни населения. Есть в планах открыть текстильные мастерские в городе Жанаозене и Мунайлинском районе, чтобы координировать работу предпринимателей в сфере шитья», - сказал Нурлан Ногаев.

Организатор семинара Ырза Турсынзада отметила что у жительниц Жанаозена, прошедших тренинг есть хороший потенциал для развития своего дела.

Напомним, площадка для особенных детей была открыта в Актау.