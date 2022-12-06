НДС планируют снизить на 70% для рыболовных предприятий в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируется снизить НДС на 70% для субъектов, занимающихся промысловым рыболовством. Также прорабатывается вопрос по усилению ответственности за браконьерство. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал глава Минэкологии, переработкой рыбы занимаются 72 предприятия, из них 17 соответствуют высоким требованиям и получили право экспорта рыбной продукции в страны Европейского Союза, остальные ориентированы на внутренний рынок и страны ближнего и дальнего зарубежья.

«В целях поддержки отечественных производителей, в рамках законопроекта «О внесений изменений в Налоговый кодекс» предусматривается снижение НДС на 70% для субъектов, занимающихся промысловым рыболовством. Законопроект принят Парламентом и направлен на подписание Главе государства», - сообщил в ходе заседания Правительства Сериккали Брекешев.

Также планируется внедрить субсидирование рыбной продукции глубокой переработки. Соответствующая поправка предусмотрена в законопроекте по вопросам ведения бизнеса.

«В целях наращивания объемов глубокой переработки, которая позволит создать дополнительные рабочие места и расширить налогооблагаемую базу, Глава государства поручил внести предложение по введению ограничений на экспорт необработанной рыбы. В этой связи, совместно с бизнесом проводится анализ в целях принятия сбалансированного решения», - отметил глава Минэкологии.

Наряду с этим, как добавил министр, принимаются меры по сохранению естественных рыбных ресурсов. Прежде всего это борьба с браконьерством, которую Глава государства поручил усилить, особенно в Жайык-Каспийском бассейне.

«Во исполнение данного поручения, нами намечены дополнительные меры. Это дооснащение рыбинспекций современными материально-техническими средствами, повышение эффективности взаимодействия природоохранных органов и ужесточение ответственности за незаконный лов рыбы. Также прорабатываем усиление ответственности за браконьерство в рамках проекта Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, в целях снижения теневого оборота разрабатывается информационная система прослеживаемости рыбной продукции», - резюмировал Сериккали Брекешев.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в Казахстане планируется выращивать до 270 тысяч тонн рыбы в год, увеличить потребление рыбной продукции до 134 тысяч тонн в год, снизить объем импорта с 45 до 25 тысяч тонн.



