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    Названы  сроки выхода компании «КазМунайГаз» на IPO

    25 Февраля 2020, 18:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления по производству АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Жакып Марабаев назвал сроки выхода компании на IPO, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Компания продолжает работу по выходу на IPO, индикативный ожидаемый срок - это октябрь-ноябрь 2020 года», - сказал Жакып Марабаев, выступая на коллегии Министерства энергетики.

    Ранее министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о ситуации в нефтяной отрасли республики Согласно озвученным данным, в 2019 году объем переработки нефти вырос на 4,4% по сравнению с 2018 годом, и составил 17,2 млн. тонн. При этом, объем производства основных видов нефтепродуктов (авиакеросина, дизельного топлива, бензина, мазута) в 2019 году вырос на 9,5% к 2018 году. План текущего года составляет 12,5 млн. тонн.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КазМунайГаз Нефть
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