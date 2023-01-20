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    Названы самые загруженные аэропорты в мире

    20 Января 2023, 09:29

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Воздушная гавань Стамбула занимает второе место среди «самых связанных» аэропортов мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Международная компания «Cirium» по обработке и аналитике данных об индустрии авиации подвела итоги деятельности самых крупных аэропортов мира.

    Согласно ее данным, в списке ключевых аэропортов мира значится воздушная гавань Стамбула, которая занимает вторую строчку после аэропорта во Франкфурте-на-Майне.

    Основной хаб «Lufthansa» в аэропорту Франкфурта в Германии занял первое место в списке с рейсами в количестве 330 пунктов назначения. Турецкий аэропорт, в свою очередь, обеспечивает вылеты по 309 направлениям. Замкнул тройку лидеров парижский аэропорт имени Шарля-де-Голля с рейсами в 308 пунктов назначения.

    По списку загруженности далее идут аэропорт Амстердама Схипхол – он занимает четвертое место. Аэропорт Чикаго О’Хара в США на пятой строчке, а аэропорт Даллас-Форт-Уэрт шестой по загруженности в мире.

    В то же время международный аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах стоит на седьмом месте. Столичный аэропорт Англии Хитроу занимает восьмую позицию.

    На девятой строчке разместился международный аэропорт Фьюмичино в Риме. Рейтинг десяти крупных воздушных гаваней закрывает американский аэропорт Денвера.


    Фото: avialiga.ua

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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