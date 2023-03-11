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    Названы самые опасные города Европы

    11 Марта 2023, 00:51

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Город Престон в Великобритании получил звание самого опасного города в Европе по версии глобальной базы данных Numbeo, передает МИА «Казинформ».

    Создатели базы данных Numbeo попросили около 100 000 человек принять участие в опросе на тему безопасности и составили рейтинг самых опасных городов Европы.

    Жителей Престона беспокоит уровень преступности в городе, который сильно вырос за последние три года, а также высокий уровень употребления наркотиков местными жителями. Вандализм, кражи, вооруженные нападения – вот лишь некоторые из причин, по которым город занял первую строчку антирейтинга.

    В тройку также вошли британский город Бредфорд, занимающий 2-ое место, и Марсель во Франции, оказавшийся на 3-м месте.

    Стоит отметить, что в 10-ку самых опасных город попали еще два города в Великобритании – Ковентри и Бирмингем, расположившиеся на 4-ом и 7-ом местах соответственно.

    Пятерку замыкает итальянский город Катания.

    В 10-ку также вошли:

    6. Шарлеруа, Бельгия

    8. Нант, Франция

    9. Неаполь, Италия

    10. Монпелье, Франция.

    Последнее место рейтинга, а также звание наименее опасного города в Европе получил Берн в Швейцарии.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Великобритания Европа Мировые новости
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