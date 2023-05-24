Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наибольшее количество зарегистрированных уголовных правонарушений в отношении детей отмечается в Туркестанской, Алматинской и Карагандинской областях. Такие данные приводятся в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», размещенном на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насилие над детьми, агрессия и жестокость сегодня достаточно широко представлены во многих сферах жизни ребенка. Последствия насилия ведут к совершению противоправных действий и к преступлениям, процент которых за последние годы растет. Криминогенная ситуация в подростковой среде осложнилась (2021 г. – 1529, 2022 г. – 1735), допущен значительный рост (12%) числа преступлений, совершенных несовершеннолетними», - отмечается в документе.

Согласно опубликованным данным, несмотря на количественное снижение, показатель количества уголовных правонарушений в отношении детей также остаётся стабильно высоким (2021 г. – 2088, 2022 г. – 2005). Рост уголовных правонарушений в отношении детей в разрезе регионов отмечается в г. Алматы - на 58,9% (с 90 до 143), Западно- Казахстанской - на 39,4% (с 109 до 152), Павлодарской - на 32,8% (с 61 до 81), Мангистауской - на 21,7% (с 69 до 84), Актюбинской - на 14,3% (с 84 до 96), Алматинской - на 1,1% (с 183 до 185) областях.

«Наибольшее количество зарегистрированных уголовных правонарушений в отношении детей отмечается в Туркестанской - 213, Алматинской - 185 и Карагандинской областях -165», - сообщается в проекте Комплексного плана.

Ранее сообщалось, что утвердить комплексный план по защите детей от насилия намерены в Казахстане.



