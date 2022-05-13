Названы регионы РК с наибольшим ростом пищевой промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первый квартал текущего года в Казахстане произвели продуктов питания на 607,8 млрд тенге — на 24,7% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Индекс промышленного производства в секторе составил 103,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

В региональном разрезе основной объем производства пришелся на Алматинскую область: 88,1 млрд тенге, плюс 25,5% в деньгах за год.

В тройке лидеров также оказались Костанайская и Восточно-Казахстанская области: 83,5 млрд и 65,7 млрд тенге соответственно. Наименьший объем пришелся на Мангистаускую область: всего 2,3 млрд тенге.

Основной объем производства продуктов питания составили мукомольно-крупяные и крахмальные продукты (139,8 млрд тенге), переработанное и консервированное мясо и мясная продукция (101,1 млрд тенге), а также молочные продукты (94 млрд тенге).

В натуральном выражении среди основных продуктов питания выросло производство сыра и творога (на 9,4% за год, до 9,2 тыс. тонн), растительного масла (на 8,9%, до 138,6 тыс. тонн), муки (на 8,9%, до 881,4 тыс. тонн), макарон, лапши и аналогичных мучных изделий (на 5,5%, до 39,7 тыс. тонн), мяса и субпродуктов (на 4,9%, до 85,1 тыс. тонн) и риса (на 4,5%, до 54,6 тыс. тонн).

Значительно сократилось производство приготовленной или консервированной другим способом рыбы и икры (на 54,9%, до 2,4 тыс. тонн), сахара (на 20,3%, до 51,2 тыс. тонн), свежей рыбы (на 17,4%, до 10,1 тыс. тонн) и сливочного масла (на 10,3%, до 5,3 тыс. тонн).

В РК наблюдается зависимость от целого ряда импортных продовольственных товаров, включая социально значимые продукты. К примеру, рынок зависим от импортного сахара. По итогам января-февраля 2022 года в страну завезли 42,3 тыс. тонн сахара — на 17,9% больше, чем годом ранее. Импорт перекрыл спрос на заметные 70,2%.

В немалой мере от импорта зависит и удовлетворение спроса на сыры и творог: здесь импортеры обеспечили 52,8% и 43,4% рынка соответственно. В то же время высокий уровень самообеспечения отмечен по таким продуктам, как мука, обработанное молоко, хлеб, рис, мясо.

В Казахстане разрабатывается программа импортозамещения до 2025 года. Программа включает 700 проектов, 286 из которых — ключевые импортозамещающие проекты. В разрезе отраслей на обрабатывающую промышленность приходится 633 проекта с объемом инвестиций в 20,5 трлн тенге и созданием 108 тыс. рабочих мест. В текущем году будут введены 165 проектов, остальные 498 будут реализованы с 2023 по 2026 год.