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    Названы регионы Казахстана с высоким риском паводков

    20 Марта 2023, 17:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин назвал регионы с высоким риском паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом оставшихся снегозапасов и прогноза сроков и величин предстоящего потепления сохраняется высокий риск паводка в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях», - сказал Кахарман Оразалин на брифинге в СЦК.

    По его словам, акиматами в рамках Дорожной карты реализовано 41 мероприятие, 416 планов развития регионов.

    «Принятые меры позволили снять угрозу с 213 населенных пунктов и минимизировать для 580, где проживают более 550 тысяч человек. С начала 2023 года в регионах возведено более 24 км временных дамб и порядка 60 км валов вокруг населенных пунктов, очищено 4 тысяч км каналов и 6 тысяч км арыков, 15 тысяч автомобильных и более 3 тысяч железнодорожных водопропускных сооружений», - отметил спикер.

    «Подготовлено более 260 тысяч тонн инертных материалов, 15 тысяч тонн ГСМ и более 1 млн мешкотары. Заключены договора о намерениях по организации питания. Подготовлено 1 635 тонн продуктов питания, 1 700 палаток, 49 тысяч кроватей и более 200 тысяч комплектов постельных принадлежностей. Из населенных пунктов вывезено 12,5 млн кубических метра снега, на 98 участках проведены взрывные работы», - добавил К. Оразалин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Безопасность Паводок МЧС
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