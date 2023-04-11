Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Названы регионы Казахстана с самым высоким износом тепловых сетей

    11 Апреля 2023, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Протяженность сетей теплоснабжения составила порядка 14 тысяч км. Средний износ сетей по стране 54%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По оперативным данным местных исполнительных органов, по итогам 2022 года общая протяженность сетей теплоснабжения составила порядка 14 тысяч км. Средний износ сетей по стране 54%, требует замены 7,5 тысяч км», - сказал Марат Карабаев.

    Министр отметил, что наиболее высокий износ сохраняется в Павлодарской (82%), Абайской (68%), Карагандинской (68%), Восточно-Казахстанской (66%) и Северо-Казахстанской (65%) областях.

    По данным ведомства, из 14 тысяч км тепловых сетей 12 тысяч км в коммунальной собственности, 2 тысячи км находятся в частной собственности, износ которых составляет порядка 77%, требуется замена 1,5 тысяч км.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК МИИР РК Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проекты легкой промышленности в Казахстане будут кредитовать по ставке 3%
    Как будут решать проблемы отопления в Степногорске
    В отопительный сезон в Астане отмечались случаи превышения содержания вредных веществ в воздухе
    До 25 апреля продлили отопительный сезон в Актобе
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров