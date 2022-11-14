Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Названы пять лучших боксеров чемпионата Азии-2022

    14 Ноября 2022, 23:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский обозреватель бокса и тренер Тейлор О’Хиггинс назвал лучших, по его мнению, боксеров прошедшего в Аммане (Иордания) чемпионата Азии-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Эксперт выделил пять чемпионов турнира, среди которых оказались два казахстанских боксера Санжар Ташкенбай и Асланбек Шымбергенов, а также трое представителей Узбекистана — Хасанбой Дусматов, Руслан Абдуллаев и Саиджамшид Джафаров.

    «По качеству оппозиции это Дусматов, за которым следует Ташкенбай. Было несколько других бойцов, которые произвели на меня впечатление, даже если они не выступали в особо сильных дивизионах. Особенно выделялись Асланбек Шымбергенов, Руслан Абдуллаев и Саиджамшид Джафаров», — считает О’Хиггинс.
    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанская боксерша объявила дату боя за титул чемпионки мира
    Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге IBF
    Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед шестым боем в UFC
    Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров