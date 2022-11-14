Названы пять лучших боксеров чемпионата Азии-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский обозреватель бокса и тренер Тейлор О’Хиггинс назвал лучших, по его мнению, боксеров прошедшего в Аммане (Иордания) чемпионата Азии-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Эксперт выделил пять чемпионов турнира, среди которых оказались два казахстанских боксера Санжар Ташкенбай и Асланбек Шымбергенов, а также трое представителей Узбекистана — Хасанбой Дусматов, Руслан Абдуллаев и Саиджамшид Джафаров.

«По качеству оппозиции это Дусматов, за которым следует Ташкенбай. Было несколько других бойцов, которые произвели на меня впечатление, даже если они не выступали в особо сильных дивизионах. Особенно выделялись Асланбек Шымбергенов, Руслан Абдуллаев и Саиджамшид Джафаров», — считает О’Хиггинс.



