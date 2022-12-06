Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала актуальную версию рейтингов бойцов всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором среднем весе казахстанец Али Ахмедов по-прежнему находится на шестом месте. Лидером рейтинга является британец Уильям Скалл, вторая строчка вакантна, третий — американец Калеб Плант. Абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе является Сауль «Канело» Альварес из Мексики.

В среднем весе, где чемпионом мира является Геннадий Головкин, изменения произошли в первой тройке: мексиканец Хайме Мунгия покинул ТОП-15, уступив третье место итальянскому боксеру Винченцо Гуальтьери. Первая строчка принадлежит Эскиве Фалькао из Бразилии, второй — австралиец Майкл Зерафа. Другой представитель Казахстана Мейирим Нурсултанов поднялся с восьмого места на седьмое.

Во втором полулегком дивизионе Султан Заурбек сдал одну позицию, став 14-м. Чемпион мира — Шавкат Рахимов из Таджикистана, а наивысшим претендентом стал Джозеф Кордина из Уэльса, располагающийся на третьей строке.



