Названы отличия текущего эпидсезона в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заболеваемость с начала эпидемического сезона, с 1 октября 2022 года, не превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона. Так, было зарегистрировано 42 022 случая заболеваний ОРВИ с показателем заболеваемости 3389,6 на 100 тысяч населения против 45 389 случаев за аналогичный период прошлого сезона. Это ниже показателей прошлого года в 1,2 раза. Однако текущий эпидсезон отличается тем, что с самого его начала имеется регистрация случаев гриппа. Так, в структуре ОРВИ доля случаев гриппа составляет 0,4% - 172, в том числе по одному типу А (H1N1) и А (Н3N2) и 170 типа В», - сообщила заместитель руководителя столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева на пресс-конференции.

По ее данным, дети до 14 лет составляют 54% от всей заболеваемости (22,6 тыс. случаев), в том числе дети до 1 года – 6% (2,4 тыс. случаев), беременные женщины – 5% (2 тыс. случаев). Стационарное лечение с диагнозом ОРВИ получили 5% (2,2 тыс.) больных.

Согласно исследованиям по генетической характеристике вируса гриппа, все образцы вируса гриппа В были отнесены к генетической линии В/Victoria (Виктория), что соответствует вакцинному штамму.

В рамках лабораторного надзора за негриппозными инфекциями были проведены 428 исследований методом ПЦР. В результате подтвердилась циркуляция сезонного коронавируса риносинтициального, бокавируса, риновируса, аденовируса, парагриппа, микст инфекции.

Ранее сообщалось, что в Астане обнаружен новый штамм коронавируса «цербер».