Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Названы основные причины ДТП в Актюбинской области

    16 Октября 2021, 21:21

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За 9 месяцев с начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Актюбинской области погибли 68 человек, еще 520 человек получили различные травмы. О том, как стражи порядка будут бороться с аварийностью на дорогах, рассказал начальник ДП области Атыгай Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является в первую очередь личная недисциплинированность водителей, из-за чего создаются условия для таких нарушений как выезд на встречную полосу движения, превышение скорости движения, нарушение маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов и управление транспортными средствами в утомленном состоянии. Сотрудниками полиции с начала года было пресечено порядка 70 тысяч нарушений ПДД РК, из них 6,5 тысяч нарушений скоростного режима и более тысячи фактов выезда на встречную полосу движения», - сообщил А.Арыстанов.

    Для решения данной проблемы полицейские планируют увеличить количество автоматических систем фиксации с функцией скоростемера, которых на сегодня в Актобе всего 21.

    «До конца года в Актобе планируется установка 79 аппаратно-программных комплексов с 452 интеллектуальными камерами «Сергек» и 2400 камер по общественной безопасности, что позволит дисциплинировать водителей и значительно снизить уровень аварийности на дорогах города», - считает начальник ДП.

    Печальна статистика управления автотранспортом в нетрезвом виде.

    «По вине нетрезвых водителей в текущем году зарегистрировано 11 ДТП, 2 человека погибли и 16 получили различные травмы и увечья, – привел печальную статистику Атыгай Арыстанов. - Это при том, что более тысячи фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения нами пресечено. Страшно представить, какие последствия могли бы быть. Также, к уголовной ответственности привлечено 113 «пьяных» водителей, ранее лишенных права управления».

    Оставляет желать лучшего степень внимательности и бдительности пешеходов при пересечении проезжей части. За 9 месяцев с их участием зарегистрировано 120 ДТП, в которых 12 человек погибли и 110 травмированы.

    Также начальник ДП поделился советами для автолюбителей:

    · Не превышайте скорость! Не нарушайте скоростной режим, помните в ваших руках судьбы других людей.

    · Никогда не садитесь за руль в состоянии усталости, в плохом самочувствии.

    · Помните, алкоголь и автомобиль - вещи не совместимые. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии рано или поздно приводит к печальным последствиям.

    · Управляйте автомобилем внимательно и осторожно, не отвлекайтесь за рулем.

    · Не разговаривайте во время управления транспортным средством по телефону, так как это отвлекает внимание.

    · Никогда не выезжайте на полосу встречного движения на тех участках дороги, где это запрещено правилами дорожного движения.

    · Следите за техническим состоянием своего автомобиля, не используйте автомобиль с серьезными техническими неисправностями.

    · Никогда не увеличивайте скорость, когда другой водитель пытается Вас обогнать или встроиться в Ваш ряд.

    · Всегда возите в автомобиле аптечку и огнетушитель.

    · Также помните, что пешеходный переход – это место повышенной опасности. При приближении к пешеходному переходу следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора, быть готовым к остановке.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью ДТП Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи