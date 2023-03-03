Названы лучшие боксеры Казахстана по итогам февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил положение казахстанских боксеров в своем рейтинге по итогам минувшего месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидером среди казахстанцев является Геннадий Головкин — он по-прежнему является чемпионом мира в среднем весе и владеет двумя поясами — WBA Super и IBO. На втором месте — чемпион WBO Жанибек Алимханулы, который также выступает в 160 фунтах. Тройку лучших казахстанских боксеров замыкает Али Ахмедов.

Топ-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec по итогам февраля:

1. Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО)

2. Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО)

3. Али Ахмедов (19-1, 14 КО)

4. Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО)

5. Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО)

6. Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО)

7. Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО)

8. Жанкош Тураров (26-0, 19 КО)

9. Канат Ислам (29-1, 22 КО)

10. Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО).



