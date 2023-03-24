Названы итоги выборов депутатов маслихата СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии предоставили итоги выборов депутатов областного маслихата, избираемых по партийным спискам и одномандатным территориальным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общее число кандидатов в депутаты облмаслихата - 50.

По итогам выборов избраны:

по избирательному округу № 1 – Берик Жанахметов, 59 лет, директор агротехнического колледжа Айыртауского района;

по избирательному округу № 2 – Александр Касьяненко, 33 года, директор ТОО «Намыс», район имени Габита Мусрепова;

по избирательному округу № 3 – Серик Жукеев, 57 лет, директор ТОО «Есиль-Агро», Тимирязевский район;

по избирательному округу № 4 – Ерлан Зикирин, 37 лет, заместитель директора ТОО «Полтавское», Аккайынский район;

по избирательному округу № 5 – Ерлан Алпысов, 50 лет, директор ТОО «Alabota GCK», Тайыншинский район;

по избирательному округу № 6 – Орынбасар Искакова, 62 года, директор ИП «Искакова», Акжарский район;

по избирательному округу № 7 – Сауле Сураганова, 50 лет, временно безработная, Жамбылский район;

по избирательному округу № 8 – Владимир Бубенко, 69 лет, пенсионер, Кызылжарский район;

по избирательному округу № 9 – Николай Кляйн, 40 лет, директор ТОО «СК-Агро 2050», район Магжана Жумабаева;

по избирательному округу № 10 – Сергей Леонтьев, 58 лет, генеральный директор ТОО «Фирма Леонтьев», город Петропавловск;

по избирательному округу № 11 – Ольга Клишина, 62 года, пенсионер, город Петропавловск;

по избирательному округу № 12 – Евгений Кинцель, 46 лет, заместитель председателя СКОФ ОО «ДПК «Ак жол», город Петропавловск;

по избирательному округу № 13 – Павел Булаев, 50 лет, директор ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения», город Петропавловск;

по избирательному округу № 14 – Ирина Эктова, 36 лет, тренер-преподаватель СДЮСШ олимпийского резерва легкой атлетики, город Петропавловск;

по избирательному округу № 15 – Юлия Пронина, 54 года, главный редактор газеты «Проспект СК», город Петропавловск.

В выборах депутатов областного маслихата участвовали шесть партий.

1. партия Amanat набрала 128 178 или 54,45% голосов;

2. демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 46 323 или 19,68% голосов;

3. народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 19 154 или 8,14% голосов;

4. партия Respublica -12 618 или 5,36% голосов;

5. народная партия Казахстана – 11 473 или 4,87% голосов;

6. казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 9 034 или 3,84%;

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 8 646.

В списки избирателей были включены 384 148 граждан. В голосовании приняли участие 250 379 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 334, вне помещений для голосования - 4545.

«Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании: партия Amanat – 9, демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 3, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2, партия «Respublica» – 1», - сообщили в избирательной комиссии.

Ранее были опубликованы итоги выборов депутатов маслихата города Петропавловска.

