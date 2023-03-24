Названы имена депутатов столичного маслихата по одномандатным округам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Озвучены имена обладателей депутатских мандатов по одномандатным территориальным округам Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала председатель территориальной избирательной комиссии города Астаны Бахыт Бектемисова, депутатские мандаты по одномандатным территориальным округам распределены следующим образом:

- Избирательный округ 1 - Владислав Сергеев;

- Избирательный округ 2 - Динара Байсеркина;

- Избирательный округ 3 - Азамат Омурзаков;

- Избирательный округ 4 - Мадина Ажекенова;

- Избирательный округ 5 – Азамат Айтхожин;

- Избирательный округ 6 – Нурлан Копешев;

- Избирательный округ 7 – Салтанат Жаналаева;

- Избирательный округ 8 – Канат Естеп;

- Избирательный округ 9 – Бахаргуль Толеген;

- Избирательный округ 10 – Нурлан Муслим;

- Избирательный округ 11 – Азамат Орынбасаров;

- Избирательный округ 12 – Сауле Саймидин;

- Избирательный округ 13 – Габит Тажимуратов;

- Избирательный округ 14 - Давид Лория;

- Избирательный округ 15 – Бауыржан Смаилов;

- Избирательный округ 16 – Талгат Ергалиев;

- Избирательный округ 17 – Жандос Рахмет.

Как сообщалось ранее, голоса избирателей разделились следующим образом:

1. Партия Amanat-68,78% или 227 307 голосов;

2. Народно-Демократическая партия «Ауыл» – 0,65% или 2 197 голосов;

3. Партия Respublica - 1,63% или 5401 голосов;

4. Народная партия Казахстана – 5,12% или 18 174 человека голосов;

5. Партия зеленых «Байтақ» - 5,49% или 18 154 голосов;

6. Демократическая партия Казахстана «Ак жол» - 19,96% или 56 045 голосов.

3 269 человек проголосовали против всех.



