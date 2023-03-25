Названы имена депутатов маслихата Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Итоги выборов депутатов маслихата Абайской области объявили в областной избирательной комиссии, передает МИА «Казинформ».

В списки избирателей включены 416 191 граждан. В голосовании приняли участие 225 963 избирателей, из них по открепительным удостоверениям – 261, вне помещений для голосования – 9947.

Общее число кандидатов - 49.

По итогам выборов депутатами маслихата Абайской области по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Құрманбай Марат Серікжанұлы, 1961 года рождения, президент корпорации «Ақшың», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 2 – Чакенов Асхат Мейрамбекович, 1984 года рождения, директор «НАО Правительство для граждан» по обл.Абай, проживает в г.Семее;

по избирательному округу № 3 – Каскабаев Мухаметкали Телеуханович, 1966 года рождения, генеральной директор ТОО «Зеленстрой Семей», проживает в г.Семее;

по избирательному округу № 4 – Баймуринов Талгат Булатович, 1966 года рождения, глава КХ «Муздыбай-1», проживает г. Семее, село Муздыбай;

по избирательному округу № 5 – Касенов Куаныш Аманбекұлы, 1989 года рождения, заместитель генерального директора ТОО «Силикат», проживает в г.Семее;

по избирательному округу № 6 – Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович, 1971 года рождения, директор ТОО «Гордорстрой», проживает в г.Семее;

по избирательному округу № 7 – Ахметов Съезбек Рахышевич, 1971 года рождения, генеральный директор МЦ «Жан-Ер», проживает в г.Семее;

по избирательному округу № 8 – Батырбеков Эрлан Гадлетович,1961 года рождения, генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр РК» МЭРК, проживает в г. Курчатове;

по избирательному округу № 9 – Нугымаров Айбек Серикболович, 1987 года рождения, директор «Колледж транспорта», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 10 – Койгельдин Ержан Турсынханович, 1964 года рождения, руководитель ТОО «Өрнек», проживает в селе Кокпекты;

по избирательному округу № 11 – Дюсекеева Айгуль Рысбековна, 1981 года рождения, директор ИП «Дюсекеева», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 12 – Майжанов Уалихан Тукенович, 1961 года рождения, временно не работает, проживает в Бородулихинском районе, село Новая Шульба;

по избирательному округу № 13 – Койжайганов Нурлан Алтынбекович, 1977 года рождения, директор КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Жарминского района», проживает в селе Калбатау;

по избирательному округу № 14 – Карашев Мамырбек Бахтыгазинович, 1969 года рождения, директор ТОО «Юбилейный», проживает в Урджарском районе, село Колденен;

по избирательному округу № 15 – Жоламанов Шалкар Турысбекович, 1979 года рождения, директор КГУ «Детско-юношеская спортивная школа города Семей», проживает в г.Семее.

В выборах приняли участие шесть политических партий.

Количество голосов за политические партии:

Партия «Amanat» — 163 446 голосов или 72,56 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-Демократическая Патриотическая партия «Ауыл» — 7 901 голос или 3,51 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» — 17 486 голосов или 7,76 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана-15 155 голосов или 6,73 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия зеленых Казахстана «Байтак» — 5 863 голоса или 2,60 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» — 8 557 голосов или 3,80 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Количество избирательных бюллетеней с пометкой» против всех» – 6 860.

Для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, депутатские мандаты распределены следующим образом: Партия» Amanat» — 13;

Народно-Демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 0;

Партия» Respublica» -1;

Народная партия Казахстана -1;

Партия зеленых Казахстана «Байтак» — 0;

«Демократическая партия Казахстана» Ак Жол» — 0.



