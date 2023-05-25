Названы имена 100 лучших участников «MOB FEST»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уникальный проект, впервые проводится в Казахстане, под эгидой Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Узнать имена ТОП-100 авторов Первого республиканского фестиваля казахстанских мобилографов можно на сайте www.daraqory.kz.

Первый этап конкурса проходил в онлайн-формате с 1 сентября 2022 года по 1 апреля 2023 года.

На фестивале участвовали 7 524 мобилографа. В соответствии с требованиями конкурса в отборочном этапе зарегистрировано 1 537 видеороликов. По результатам I этапа 100 лучших работ прошли на II тур фестиваля.

100 авторов, прошедших на финал конкурса «MOB FEST», получат специальное задание. Работы будут оценивать жюри из представителей медиа- и кино сферы. По итогам II этапа будут определены 20 победителей республиканского фестиваля.

Первый республиканский фестиваль казахстанских мобилографов «MOB FEST» Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан направлен на поддержку талантливой молодежи, обеспечение возможностей для реализации творческого потенциала представителей креативной медиаиндустрии. Цель фестиваля — через объектив смартфона оригинально показать туристический потенциал страны, а также передать национальные ценности культуры и традиций народа.

Пожелаем удачи участникам фестиваля «MOB FEST»!



