Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Названы имена 100 лучших участников «MOB FEST»

    25 Мая 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уникальный проект, впервые проводится в Казахстане, под эгидой Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Узнать имена ТОП-100 авторов Первого республиканского фестиваля казахстанских мобилографов можно на сайте www.daraqory.kz.

    Первый этап конкурса проходил в онлайн-формате с 1 сентября 2022 года по 1 апреля 2023 года.

    На фестивале участвовали 7 524 мобилографа. В соответствии с требованиями конкурса в отборочном этапе зарегистрировано 1 537 видеороликов. По результатам I этапа 100 лучших работ прошли на II тур фестиваля.

    100 авторов, прошедших на финал конкурса «MOB FEST», получат специальное задание. Работы будут оценивать жюри из представителей медиа- и кино сферы. По итогам II этапа будут определены 20 победителей республиканского фестиваля.

    Первый республиканский фестиваль казахстанских мобилографов «MOB FEST» Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан направлен на поддержку талантливой молодежи, обеспечение возможностей для реализации творческого потенциала представителей креативной медиаиндустрии. Цель фестиваля — через объектив смартфона оригинально показать туристический потенциал страны, а также передать национальные ценности культуры и традиций народа.

    Пожелаем удачи участникам фестиваля «MOB FEST»!

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Рабочая группа ведет работу по решению вопросов бывших работников «БерАли Мангистау Компани»
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз