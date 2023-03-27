Названы госорганы с самыми высокими показателями коррупции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь-февраль текущего года в Казахстане зарегистрировали 438 уголовных коррупционных преступлений — на 0,7% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Больше всего уголовных коррупционных преступлений зарегистрировали в Алматы и в Астане: по 51 случаю в каждом городе, плюс 2% и 6,3% соответственно.

В числе антилидеров также оказались Костанайская (40 случаев, против 21 годом ранее) и Туркестанская (37 случаев, против 39 год назад) области и Шымкент (36 случаев, против 23 годом ранее).

Меньше всего подобных преступлений зарегистрировали в Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях.

37,4% уголовных коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: с начала года зарегистрировали 164 случая — на 45,1% больше, чем годом ранее.

«Популярны» среди преступников также были получение взятки (141 случай, минус 6,6% за год), мошенничество в сфере коррупции (39 случаев, минус 30%), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (24 случая, минус 42,9%) и посредничество во взяточничестве (22 случая — сразу в 4,4 раза больше, чем год назад). Численность лиц, в отношении которых вынесено постановление о признании подозреваемыми, достигла 301 — на 25,4% больше, чем годом ранее. Из них были выявлены 243 лица, совершивших преступление, в том числе 159 лиц были преданы суду.

Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались сотрудники органов внутренних дел: 43 человека, против 15 годом ранее. Далее идут служащие акиматов и их структурных подразделений (26 человек), сотрудники комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (3 человека) и Агентства РК по финансовому мониторингу (3 человека), служащие Министерства здравоохранения (3 человека) и Министерства индустрии и инфраструктурного развития (также 3 человека).



