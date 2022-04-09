Названы гонорары Головкина и Мураты за чемпионский бой в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, сколько заработает чемпион мира IBF/IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин за объединительный бой с японским обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации Total Sport, Головкин получит гарантированный гонорар в размере 5 миллионов долларов, а также получит 70% доли PPV. Это приведет к выплате около 12-15 миллионов долларов. Против Сергея Деревянченко Головкин заработал около 7,5 миллионов долларов. В своем последнем бою против Камила Шереметы в декабре 2020 года Головкин заработал около 7 миллионов долларов, плюс еще 2-4 миллиона долларов на продажах PPV.

Мурата гарантированно заработает около 500 тысяч долларов плюс дополнительные 30% за счет своей доли PPV. Это может привести к прибыли в размере 1,5 миллиона долларов.

Поединок Головкин — Мурата состоится 9 апреля на Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония).