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    Названы гонорары Головкина и Мураты за чемпионский бой в Японии

    9 Апреля 2022, 01:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, сколько заработает чемпион мира IBF/IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин за объединительный бой с японским обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации Total Sport, Головкин получит гарантированный гонорар в размере 5 миллионов долларов, а также получит 70% доли PPV. Это приведет к выплате около 12-15 миллионов долларов. Против Сергея Деревянченко Головкин заработал около 7,5 миллионов долларов. В своем последнем бою против Камила Шереметы в декабре 2020 года Головкин заработал около 7 миллионов долларов, плюс еще 2-4 миллиона долларов на продажах PPV.

    Мурата гарантированно заработает около 500 тысяч долларов плюс дополнительные 30% за счет своей доли PPV. Это может привести к прибыли в размере 1,5 миллиона долларов.

    Поединок Головкин — Мурата состоится 9 апреля на Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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