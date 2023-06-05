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    Названы главные проблемы, мешающие развитию приграничных районов Казахстана

    5 Июня 2023, 19:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая удаленность ряда приграничных районов и неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры является главной причиной их слабой транспортной связанности с центрами экономического роста. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенном на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так, в приграничных районах доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в 2022 году составила более 6 тыс. км. Важной проблемой у ряда приграничных населенных пунктов является отсутствие транспортного сообщения с областным центром. 9 приграничных районов не имеют круглогодичного автобусного сообщения с административными центрами областей», - сообщается в документе.

    При этом отмечено, что ухудшаются показатели жилищно-коммунальной инфраструктуры в приграничных районах страны. В ряде районов износ сетей электроснабжения достигает - 42,6%, водоснабжения - 60,8%, газоснабжения - 16,5%.

    Из 1 283 приграничных СНП (сельских населенных пунктов) доступ к услугам водоснабжения имеют 1157 СНП или 90 % от общего количества.

    Количество газифицированных приграничных СНП составляет 617 ед., или 48,1 % от общего количества.

    «Во многих приграничных СНП отмечается низкое качество услуг мобильной связи, сети Интернет и почты. Кроме того, доступность государственных услуг для населения ряда приграничных СНП осложняется из-за большой удаленности от районных центров», - говорится в проекте постановления.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Регионы Казахстана Общество
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