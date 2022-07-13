Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Названы факторы, оказывающие негативное влияние на управление водными ресурсами

    13 Июля 2022, 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные факторы, оказывающие негативное влияние на вопросы управления водными ресурсами, назвал заместитель председателя Комитета по водным ресурсам РК Досбол Бекмагамбетов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Помимо климатических факторов, негативное влияние на вопросы управления водными ресурсами и спроса на воду оказывают еще несколько условий», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

    По его словам, во-первых, это большая зависимость южных и западных регионов страны от водной политики соседних стран. В этих регионах проживает более половины населения страны, условия их жизни напрямую зависят от водоснабжения.

    Второе - потребности водных экосистем остаются на последнем месте по «остаточному принципу». Это главная причина проблем Арала и Балхаша.

    Третье - низкая эффективность водопользования, а также низкие тарифы на услуги по подаче воды.

    Четвертое - Комитет по водным ресурсам не может обеспечить полноценный контроль за рациональным использованием и охраной водного фонда в условиях текущей штатной численности.

    Анализ и перспективное развитие водной отрасли остаются без должного внимания.

    Пятое - слабое научное сопровождение принимаемых решений при управлении водными ресурсами и нехватка квалифицированных кадров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Минэкологии Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    Должников по отоплению отключат от горячей воды в Алматы
    Дефицит специалистов в области водных ресурсов достигнет 800 человек к 2029 году
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи