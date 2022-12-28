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    Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года

    28 Декабря 2022, 22:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com опубликовал рейтинг лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первое место в нем занимает Геннадий Головкин, который является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Жанибек Алимханулы, владеющий поясом WBO в этом же дивизионе, идет на втором месте. Тройку лучших боксеров из Казахстана замыкает Али Ахмедов, который в своем последнем бою завоевал второстепенные чемпионские пояса IBF North American и WBC Silver в суперсреднем весе.

    Топ-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:

    1. Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО)
    2. Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО)
    3. Али Ахмедов (19-1, 14 КО)
    4. Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО)
    5. Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО)
    6. Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО)
    7. Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО)
    8. Жанкош Тураров (26-0, 19 КО)
    9. Канат Ислам (29-1, 22 КО)
    10. Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО)

    Ранее Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в рейтинге The Ring по итогам года.


    Фото из открытых источников
    Спорт Головкин Бокс Жанибек Алимханулы
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