Названо место Бибисары Асаубаевой после пяти туров Гран-при на Кипре

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - В Никосии (Кипр) состоялись партии 5-го тура заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
19-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла вничью с Наной Дзагнидзе.
Результаты 5-го тура:
Нана Дзагнидзе — Бибисара Асаубаева — 0,5:0,5.
Александра Костенюк — Динара Вагнер — 0,5:0,5.
Оливия Кёлбаса — Харика Дронавалли — 0:1.
Екатерина Лагно — Александра Горячкина — 0,5:0,5.
Полина Шувалова — Бела Хотенашвили — 0,5:0,5.
Гюнай Мамедзаде — Тань Чжунъи — 0,5:0,5.
Положение после пяти туров:
1-3. Екатерина Лагно, Тань Чжунъи, Харика Дронавалли — по 3,5 очка.
4-6. Динара Вагнер, Полина Шувалова, Александра Горячкина — по 3.
7. Нана Дзагнидзе — 2,5.
8-10. Александра Костенюк, Бела Хотенашвили, Гюнай Мамедзаде — по 2.
11. Бибисара Асаубаева — 1,5.
12. Оливия Кёлбаса — 0,5.