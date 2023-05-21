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    Названо место Бибисары Асаубаевой после пяти туров Гран-при на Кипре

    21 Мая 2023, 20:00

    НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - В Никосии (Кипр) состоялись партии 5-го тура заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    19-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла вничью с Наной Дзагнидзе.

    Результаты 5-го тура:

    Нана Дзагнидзе — Бибисара Асаубаева — 0,5:0,5.

    Александра Костенюк — Динара Вагнер — 0,5:0,5.

    Оливия Кёлбаса — Харика Дронавалли — 0:1.

    Екатерина Лагно — Александра Горячкина — 0,5:0,5.

    Полина Шувалова — Бела Хотенашвили — 0,5:0,5.

    Гюнай Мамедзаде — Тань Чжунъи — 0,5:0,5.

    Положение после пяти туров:

    1-3. Екатерина Лагно, Тань Чжунъи, Харика Дронавалли — по 3,5 очка.

    4-6. Динара Вагнер, Полина Шувалова, Александра Горячкина — по 3.

    7. Нана Дзагнидзе — 2,5.

    8-10. Александра Костенюк, Бела Хотенашвили, Гюнай Мамедзаде — по 2.

    11. Бибисара Асаубаева — 1,5.

    12. Оливия Кёлбаса — 0,5.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шахматы Бибисара Асаубаева
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