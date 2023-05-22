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    Названо количество активных казахстанских компаний-экспортеров

    22 Мая 2023, 13:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 650 активных экспортеров, которые экспортируют на протяжении минимум трех лет. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую очередь необходимо подчеркнуть, что согласно имеющимся данным, по итогам прошлого года, в Казахстане 650 активных экспортеров, которые экспортируют на протяжении минимум трех лет. Из них порядка 80% - это представители малого и среднего бизнеса, 48% - экспортеры пищевой продукции», - сказал Кайрат Торебаев.

    При этом, как отметил вице-министр, нефинансовыми мерами в прошлом году воспользовались 463 предприятия.

    «Это такие меры, как акселерация, вывод на маркетплейсы, торговые миссии и возмещение части экспортных затрат. Если говорить об обратной связи, то мы были и остаемся абсолютно прозрачными, только за прошлый год обработано порядка 3400 запросов экспортеров. Возвращаясь к нашим основным мерам, хочу отметить, что каждая мера показывает результат в виде возврата вложенных бюджетных денег», - добавил Кайрат Торебаев.

    Он также сообщил, что по программе акселерации возврат составил 158 тг. На каждый вложенный бюджетный тенге по выводу на маркетплейсы - 213 тенге. По сервисным мерам – 652 тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минторговли
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