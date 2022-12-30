Названа причина снижения объема добычи газа в РК в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объем добычи газа в 2022 году снизился в связи с падением уровня добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года объем добычи газа ожидается на уровне 51,7 млрд кубометров или 96,1% к 2021 году. Снижение добычи газа связано с падением уровня добычи нефти, так как газ в стране является нефтяным попутным. План по добыче газа на 2023 год составляет 53,5 млрд кубометров. Производство товарного газа по итогам года составит 27,6 млрд кубометров или 93,9% к прошлому году, по тем же причинам. План производства товарного газа на 2023 год - 28,2 млрд кубометров», – сказал Б.Акчулаков.

По его словам, производство сжиженного нефтяного газа по итогам 2022 года ожидается на уровне 2,82 млн тонн, что составляет 89,2% к 2021 году. Причиной снижения производства является невыполнение плана добычи углеводородов ТШО из-за ремонта на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Министр пояснил, что основным фактором снижения объемов производства сжиженного нефтяного газа является отсутствие инвестиционной привлекательности ввиду реализации продукции по цене ниже себестоимости. План на 2022 год - 2,86 млн тонн.

Также Б.Акчулаков сообщил, что в части нефтегазохимии, на сегодня уже производятся смазочные материалы, полипропилен, метил-трет-бутиловый эфир, бензол и параксилол.

По итогам 2022 года, ожидаемый объем производства нефтегазохимической продукции составляет 256 тысяч тонн, что больше прошлогоднего показателя на 34,7%.

В 2023 году планируется произвести 515 тысяч тонн нефтегазохимической продукции.



