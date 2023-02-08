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    Названа причина гибели тюленей на Каспии

    8 Февраля 2023, 12:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет рыбного хозяйства опубликовал итоговую информацию о причинах гибели тюленей в ноябре – декабре 2022 года на Каспии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 172 туши мертвых тюленей. Для выяснения причин гибели тюленей Комитетом рыбного хозяйства МЭПР РК привлечены научные организации: Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, учреждение «Институт гидробиологии и экологии», ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии», а также заинтересованные государственные органы: департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК», - отмечено в сообщении, размещенном на официальной страничке ведомства в Facebook.

    По итогам заключения рабочая группа, состоящая из представителей научных организаций и компетентных государственных органов, пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, стала вирус-ассоциированная острая пневмония.

    «Хроническое отравление морских животных иммунотоксическими элементами и соединениями способствует их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма. Таким образом, причиной гибели каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года стала пневмония, обостренная из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания», - уточнили в ведомстве.

    Фото: www.facebook.com/fishcomitteekz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Мангистауская область Животные
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