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    Названа отрасль в РК с наибольшими выбросами в атмосферу

    2 Июня 2023, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова озвучила статистику выбросов в атмосферу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Национальной инвентаризации выбросов парниковых газов согласно классификации Международной группы экспертов по изменению климата 77 % выбросов приходятся на сектор энергетики. В этой связи, трансформация подходов производства энергии будет иметь решающее значение как для декарбонизации экономики, так и доступа к энергии», - сказала Зульфия Сулейменова на III Международном конгрессе «ECOJER Carbon Neutrality Pathways».

    По ее словам, под переходом в энергетической деятельности подразумевается повышение доли возобновляемой и альтернативной энергии, повышения энергоэффективности и энергосбережения, а также электрификация и применения технологий улавливания и хранения углерода.

    Как уточнили в ведомстве, на текущий момент в стране функционирует 130 объектов ВИЭ с общей долей генерации 4,5%. До 2030 года планируется увеличить как минимум на 15%.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экология
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