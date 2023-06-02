Названа отрасль в РК с наибольшими выбросами в атмосферу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова озвучила статистику выбросов в атмосферу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Национальной инвентаризации выбросов парниковых газов согласно классификации Международной группы экспертов по изменению климата 77 % выбросов приходятся на сектор энергетики. В этой связи, трансформация подходов производства энергии будет иметь решающее значение как для декарбонизации экономики, так и доступа к энергии», - сказала Зульфия Сулейменова на III Международном конгрессе «ECOJER Carbon Neutrality Pathways».

По ее словам, под переходом в энергетической деятельности подразумевается повышение доли возобновляемой и альтернативной энергии, повышения энергоэффективности и энергосбережения, а также электрификация и применения технологий улавливания и хранения углерода.

Как уточнили в ведомстве, на текущий момент в стране функционирует 130 объектов ВИЭ с общей долей генерации 4,5%. До 2030 года планируется увеличить как минимум на 15%.