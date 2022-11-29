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    Названа основная причина нарушения теплоснабжения в домах Экибастуза

    29 Ноября 2022, 20:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из 53 замерзших многоэтажек Экибастуза устранены проблемы в 11 домах, которые полностью подключены к теплу. Подано тепло в 18 частных жилых домов, без отопления остаются 72 объекта индивидуального жилищного строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 18:00 температура подачи теплоносителя составляет 82º С (норма 87ºС), обратка - 55ºС (норма - 56º С). Наружная температура воздуха - 24º С», - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

    Подпитка сетевой воды снижена с 1200 тонн в час до 750 (при норме 400).

    «По остальным 42 многоэтажкам и 72 частным жилым домам организованы круглосуточные работы, расставлены ремонтные бригады по устранению недостатков. Основной причиной нарушения теплоснабжения являются неправильные действия персонала КСК по сливу внутренней системы теплоснабжения», - добавили в акимате региона.

    С 27 ноября в Экибастузе работает оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации во главе с акимом области. 28 ноября в городе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера из-за аварии на экибастузской ТЭЦ.

    На ТЭЦ сейчас работают 6 котлоагрегатов (№№ 6,8,9,12,14,15). В резерве находятся еще 4 (№№ 5,7,11,13).

    На 27 ноября от теплоснабжения были отключены 149 многоэтажек и 114 частных жилых домов. В них проведены работы по восстановлению тепла, и на 28 ноября без отопления оставались 17 многоэтажек, 2 соцобъекта и 1 адмздание подключённые к ЦТП-52. Во время обхода в ночь с 28 на 29 ноября из 132 подключенных домов этого микрорайона выявлены проблемы с теплоснабжением еще в 25 МЖД и 90 частных домах. При повторном обследовании дежурными бригадами были выявлены дополнительно 28 высоток. Поэтому сейчас без тепла 53 дома.

    «Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 256 человек и 43 единицы техники. Производятся отогрев и наладка внутренних систем отопления многоэтажных жилых домов и объектов индивидуального жилищного строительства», - дополнили в акимате области.

    27 ноября объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения, детские сады не работают. Температурный режим в лечебных учреждениях сохраняется в пределах 20-25º С, что соответствует санитарным нормам.

    В Экибастузской городской больнице находится 241 пациент (в том числе 72 ребенка), из них в родильном доме 53 пациентов (в том числе 22 ребенка).

    «Экстренная помощь оказывается своевременно. Для организации приема граждан определено 12 пунктов обогрева.», - напомнили власти.


    Фото: АО «Павлодарэнерго»

    Автор:

    Антон Гагарин

    Энергетика Павлодарская область ЖКХ Происшествия
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