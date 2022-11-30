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    Назван топ-три казахстанских боксеров в профи по итогам ноября 2022 года

    30 Ноября 2022, 21:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сайт Boxrec.com обновил список лучших казахстанских боксеров по итогам этого месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), на втором месте — Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО), на третьем — Али Ахмедов (19-1, 14 КО).

    Ниже в топ-10 расположились Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО), Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО), Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО), Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО), Руслан Мадиев (14-2, 5 КО), Канат Ислам (29-1, 22 КО) и Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО).

    Три боксера из Казахстана на данный момент являются чемпионами мира: Геннадий Головкин владеет титулами WBA Super, IBF и IBO в среднем весе, Жанибек Алимханулы — титулом WBO в среднем весе, а Данияру Елеусинову принадлежит пояс IBO в полусреднем весе.


    Фото: sports.kz
    Спорт Головкин Елеусинов Бокс Жанибек Алимханулы
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