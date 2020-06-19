Назван срок клинических испытаний казахстанской вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 мая учеными начаты доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины против коронавируса. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На трех платформах сейчас разрабатывают пять вакцин против коронавирусной инфекции. Первая инактивированная вакцина - вирус нейтрализован под воздействием химических веществ. ВОЗ проверил протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включил в свой список. Во-вторых, рекоменантная субъединичная вакцина. В-третьих, рекоменантная векторная вакцина», - сообщил Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Правительства.

По словам министра, кандидатная инактивированная вакцина успешно проходит доклинические испытания.

«15 мая 2020 года начаты доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины, проверены безопасность, иммуногенность на линейных мышах. 23 июня будут исследованы токсичность и аллергизирующие свойства кандидатной вакцины, также в июне - июле 2020 года исследуется острая токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах, а также имунногенность на хорьках и золотистых сирийских хомяках. В июле - августе исследования - на приматах, в сентябре 2020 года - выход на клинические испытания», - заявил А. Аймагамбетов.

Напомним, всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

Данную инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

Ранее генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» рассказала о важной разработке не просто для науки, а для многих людей, которые находятся под угрозой заболевания коронавирусом.



