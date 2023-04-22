Назван состав сборной Казахстана по хоккею на матчи с Кореей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 и 24 апреля сборная Казахстана сыграет товарищеские матчи со сборной Кореи, передает МИА «Казинформ» на пресс-службу КФХ. Тренерский штаб представил состав игроков на предстоящие матчи: Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Андрей Шутов (все — «Барыс»), Максим Павленко («Номад») Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Эмиль Нургалиев (все — «Барыс»), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Абылайхан Сулейменов (все- «Номад») Кирилл Полохов («Арлан»), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск) Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Станислав Александров, Олег Бойко, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков (все — «Номад»), Саян Данияр («Сарыарка»), Дмитрий Гренц («Звезда», ВХЛ), Хакназар Кенесбай («Алматы»), Роман Старченко («Спартак», Москва), Евгений Рымарев («Югра», ВХЛ).







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