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    Назван день, когда случается больше всего инфарктов

    7 Июня 2023, 01:01

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Исследования британских ученых показали, что серьезные сердечные приступы чаще случаются в понедельник, чем в любое другое время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Independent.

    Исследование показало, что вероятность сердечного приступа в понедельник была на 13% выше, чем ожидалось.

    Врачи Белфастского фонда здравоохранения и социального обеспечения и Королевского колледжа хирургов в Ирландии проанализировали данные 10 528 пациентов на острове Ирландия — 7 112 в Республике и 3 416 в Северной Ирландии.

    Они были госпитализированы в период с 2013 по 2018 год с наиболее серьезным типом сердечного приступа — инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST), который возникает при полной блокаде крупной коронарной артерии.

    Исследователи обнаружили всплеск сердечных приступов с подъемом сегмента ST в начале рабочей недели, причем самый высокий уровень приходится на понедельник.

    Согласно результатам, представленным на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере, в воскресенье также наблюдались более высокие, чем ожидалось, показатели.

    Ученые не смогли полностью объяснить феномен такого явления, как «понедельник – день тяжелый».

    Предыдущие исследования, предполагающие, что сердечные приступы более вероятны в понедельник, выявили связь с циркадным ритмом — циклом сна или бодрствования организма.

    По данным Британского фонда сердца, в Великобритании ежегодно происходит более 30 000 госпитализаций в связи с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST).

    Приступ требует неотложной оценки и лечения, чтобы свести к минимуму повреждение сердца, обычно выполняемого с экстренной ангиопластикой — процедурой, чтобы снова открыть заблокированную коронарную артерию.

    Кардиолог Джек Лаффан, который руководил исследованиями в Белфастском фонде здравоохранения и социального обеспечения, отмечает: «Мы обнаружили сильную статистическую корреляцию между началом рабочей недели и заболеваемостью ИМпST».

    Профессор Нилеш Самани, медицинский директор Британского фонда сердца, добавляет: «Каждые пять минут кого-то госпитализируют из-за опасного для жизни сердечного приступа… поэтому жизненно важные исследования продолжают проливать свет на то, как и почему случаются сердечные приступы. Это исследование дополняет данные о сроках особенно серьезных сердечных приступов».

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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