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    • Назначены заместители начальника ДП Жетысуской области

    11 Августа 2022 17:23

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Личному составу полиции Жетысуской области представили двух новых руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы ДП региона, приказом министра внутренних дел Казахстана от 10 августа на должность заместителя начальника областного департамента по оперативной работе назначен Ельдар Абдикенов.

    Абдикенов Ельдар Абдикенович родился в 1982 году. Специальное звание - подполковник полиции. В органах внутренних дел с 2000 года. Проходил службу в оперативных подразделениях МВД РК, ДП города Алматы, Павлодарской и Алматинской областей. В период службы занимал различные руководящие должности.

    На должность заместителя начальника областного департамента по общим вопросам назначен Нуржан Танатаров.

    Танатаров Нуржан Бейбитбаевич родился в 1981 году. Специальное звание - полковник полиции. В органах внутренних дел - с 1998 года. Проходил службу в подразделениях дорожной полиции, розыска и административной полиции ДП города Алматы, Павлодарской, Акмолинской и Алматинской областей. В период службы занимал различные руководящие должности.

    Ранее сообщалось, что Атыгай Арыстанов возглавил департамент полиции Жетысуской области.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Назначения #МВД РК #Жетысуская область
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